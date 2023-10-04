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CriptoB
SEC просит суд отклонить ходатайство биржи Coinbase
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала ходатайство в суд с просьбой к судье отклонить аргументы криптобиржи Coinbase

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) решительно выходит на передний план в своей правовой битве с криптовалютной биржей Coinbase, подав иск в суд с требованием отклонить аргументы последней.

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Судьба этого дела зависит от того, как суд разъяснит ключевой прецедент в законодательстве о ценных бумагах, который называется тест Хоуи.

В заявлении SEC отмечается, что попытка Coinbase Inc. избежать ответственности по законам о ценных бумагах имеет "существенные недостатки" и должна быть отвергнута.

Основные вопросы касаются того, была ли Coinbase промежуточной организацией в "инвестиционных контрактах" и имели ли клиенты платформы право на защиту по федеральным законам о ценных бумагах, которые требуют регистрации посредников в SEC для совершения сделок с ценными бумагами.

Coinbase аргументирует, что криптовалютные сделки не подпадают под это определение инвестиционного контракта, так как в них не устанавливается реальный контракт.

Главный юрисконсульт Coinbase, Пол Гревал, отметил, что претензии SEC - "повторение того же старого". Он подчеркнул, что активы, представленные на платформе, не являются ценными бумагами и не подпадают под юрисдикцию SEC.

SEC, в свою очередь, утверждает, что биржа Coinbase намеренно затягивает процесс и пытается свалить свои юридические трудности на них. Регулятор отвергает довод о том, что разрешение агентства на переход Coinbase в публичное акционерное общество автоматически означает соответствие законам о ценных бумагах.

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Судебные разбирательства продолжаются, а их результат остается неизвестным.

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