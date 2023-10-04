По итогам минувшего сентября флагманский криптоактив прибавил около 4,7%

В сентябре текущего года флагманский криптоактив продемонстрировал рост на уровне 4,7%, представляя собой один из самых значительных приростов с 2012 по 2016 год. На момент написания данного обзора, стоимость биткоина составляет более $27 400. Несмотря на небольшую коррекцию, криптовалюта сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления, особенно учитывая, что октябрь традиционно считается благоприятным периодом для криптоиндустрии в целом.

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Специалисты аналитической компании Kaiko высказали мнение, что биткоин продемонстрировал стойкость даже при высокой рефинансовой ставке в США. Интересно, что Федеральная резервная система соблюдала стратегию жесткой монетарной политики весь предыдущий год, увеличив ключевую ставку на рекордные 525 базисных пунктов для сдерживания инфляционного давления.

В этом контексте многие розничные кредитные организации оказались в затруднительном положении. Некоторые из них обратились с запросами о банкротстве уже в первом квартале текущего года. Следует также отметить, что значительная часть институционального капитала была перераспределена в пользу казначейских облигаций из-за повышенной доходности. Это повлияло на весь сегмент высокорисковых активов, включая криптовалюты.

На текущий момент ключевая ставка в США оставляет в пределах 5-5,25%. Справедливости ради, следует отметить, что агрессивная стратегия Федеральной резервной системы принесла результаты.

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Если в сентябре прошлого года инфляция достигла 8,2%, то теперь она снизилась до 3,7%. Федеральный резерв намерен снизить этот показатель до целевых 2%. Это увеличивает вероятность того, что регулятор, возможно, более умеренными темпами, продолжит повышать рефинансовую ставку. Тем не менее, в глобальном контексте флагман крипторынка продолжает оставаться относительно стабильным.