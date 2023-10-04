Команда протокола Yield объявила о закрытии проекта, программы лендинга и кредитования будут остановлены 29 декабря текущего года

Команда протокола Yield приняла решение завершить свой проект. Эффективно с 29 декабря текущего года, программа предоставления займов и лендинга прекращает свою деятельность. Разработчики объяснили данное решение недостаточным спросом на займы с фиксированной процентной ставкой. Они также подчеркнули, что изменения в нормативной сфере США, а также ужесточение крипторегулирования в Евросоюзе и Великобритании, затруднили дальнейшую поддержку протокола.

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Представители Yield дополнили, что решение о закрытии было результатом консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами. Кроме того, программа кредитования с фиксированными ставками, запланированная на март 2024 года, также будет отменена. Это означает, что поставщики ликвидности (LP) не смогут получить дополнительные комиссии.

Однако разработчики заверили, что они продолжат поддерживать протокол до завершения текущей программы заимствования 29 декабря 2023 года. После этой даты вывод средств будет доступен в ограниченном режиме.

Протокол Yield, запущенный в октябре 2020 года на базе блокчейна Ethereum, был предназначен для предоставления обеспеченных срочных займов с фиксированной процентной ставкой. Его функционирование включало использование токенов fyTokens (fixed yield tokens) стандарта ERC-20 для погашения базовых активов.

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В июне 2021 года Yield Protocol привлек 10 млн долларов в рамках раунда финансирования серии A под руководством венчурной фирмы Paradigm с участием Framework Ventures, Symbolic Capital Partners, CMS Holdings, Variant и DeFi Alliance. Гендиректором компании является Аллан Нимерг, а штаб-квартира расположена в Чикаго.