Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
Майкл Льюис рассказал о потере Jump Trading $206 млн в рухнувшей FTX
Маркетмейкер Jump Trading потерял $206 млн в результате краха биткоин-биржи FTX

реклама

Маркетмейкерская компания Jump Trading понесла серьезные убытки в размере $206 млн из-за краха биткоин-биржи FTX, по данным The Block, ссылающегося на книгу "Going Infinite" Майкла Льюиса.

реклама

Этот ущерб оказался одним из самых значительных среди компаний, не входивших в обанкротившийся холдинг.

Почти половина из $8,7 млрд активов, принадлежащих владельцам более 10 млн аккаунтов на FTX, была сконцентрирована в 50 крупнейших счетах. Однако реальные имена половины этого списка оставались скрытыми, отметил Льюис.

Из этой суммы подразделение Jump Trading, известное как Tai Mo Shan Limited, потеряло более $75 млн. Убытки аффилированной с маркетмейкером Virtu Financial Singapore компании превысили $10 млн.

Источником данных Льюис указал внутренние документы, найденные бывшей главной операционной директоркой FTX Констанс Ван.

Значительная часть анонимных аккаунтов на бирже имели связь с ее сотрудниками. Констанс Ван потеряла около $25 млн и сумела сохранить всего $80 000 на банковском счету.

В роли куратора команды по продажам Ван было известно об опасениях высокочастотных трейдеров относительно предоставления FTX несправедливых преимуществ Alameda Research. Несмотря на то, что это оказалось недостоверным, биржа предоставила аффилированной фирме депозиты трейдеров бесплатно, утверждает Льюис.

Также в книге подчеркивается, что Ван получила информацию о расходах FTX на спонсорство. Среди выдающихся цифр - пятилетний контракт с Главной лигой бейсбола на $162,5 млн и семилетний договор с разработчиком видеоигр Riot Games на $105 млн, что, по словам Ван, было связано с предпочтениями CEO биржи Сэма Бэнкмана-Фрида к League of Legends.

Кроме того, были заключены рекламные соглашения с музыкальным фестивалем в долине Коачелла ($25 млн), звездой НБА Стефеном Карри ($31,5 млн), командой Mercedes в «Формуле-1» ($79 млн) и Кевином О’Лири из Shark Tank ($15,7 млн).

Ван заметила: "Я пыталась разобраться в этом. Но я полагала, что они использовали прибыль Alameda, или инвестиции Сэма принесли им огромные дивиденды".

Ее привлек и другой документ - приблизительный баланс Alameda, который резко отличался от предыдущих версий. Она подчеркнула, что, по ее мнению, эту информацию не следует раскрывать внешним сторонам, если они не хотят потерять свою репутацию.

В спешно подготовленном документе, предшествовавшем краху, были указаны активы из частных инвестиций Бэнкмана-Фрида на сумму более $4,7 млрд, а раздел обязательств показал депозиты клиентов свыше $10 млрд, которые по сути должны были храниться на FTX, но в итоге оказались в частном трейдинговом фонде основателя биржи.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В книге Майкла Льюиса "Going Infinite" также рассказывается о подробностях личных отношений между Сэмом Бэнкманом-Фридом и CEO Alameda Кэролайн Эллисон.

#news #newsweek #news.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
12
Объединенная вагонная компания сменила второго директора с ноября прошлого года
+
Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
2
Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта
+
В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
2
Российские самолеты Ту-214 и МС-21 заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus
4
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
4
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
2
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Japan Display не отказалась от идеи выпуска OLED-панелей в Китае, но не будет полагаться на HKC
+
Курганмашзавод отгрузил свежую партию БМП-3 и завершил контракт по модернизации устаревших машин
2
Вращающаяся черная дыра M87 доказала, что Эйнштейн был прав
2
Тинькофф обновил мобильное приложение, спрятав его под маской обучающей игры
2
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
Австралия по заказу США отправит Украине антидроновые комплексы Slinger на сумму $170 млн.
+
Представитель Кремля Песков призвал не называть Фицо пророссийским политиком
2
Экологи вырастили многотысячную армию крабов, чтобы спасти умирающий риф
2

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
43
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
12
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
18
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
16
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
5
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
15
5 мотивирующих фильмов для женщин
9
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
5
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
14
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
1

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
14:30
Мнение простого народа редко в какой стране учитывают, почти всегда идёт некая балансировка между политической необходимостью и нуждами народа с перекосом в ту или иную сторону (чаще всего в сторону "...
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
Chimbal
14:26
"Сейчас бы ругать бесплатный софт :)" - Линуксоиды ругали мой калькулятор сделанный на годоте за низкую точность, видите ли не могут правильно перемножить 16 значные числа, слюной брызжа рассказывали ...
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
мама Стифлера
14:24
Конечно все, под словом все я имела ввиду украинцев и белорусов. А если вы знаете другие, поделитесь информацией.
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
мама Стифлера
14:22
А что вы имеете против великого человека победившего фашизм? Или вы просто фетишист и при виде памятника овулируете
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
Иван Горыныч
14:21
Касательно мнения русского народа, 1 марта 2014, СФ РФ по просьбе Путина и под аплодисменты принял решение 347 о вводе российских войск на территорию Украины, умник, ты даже об этом не знал, зачем вво...
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
Тruth Seеker
14:20
Так ты выше написал, что все, а щас сам себе противоречишь
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
мама Стифлера
14:19
Конечно не все, только украинцы и белорусы.
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
Иван Горыныч
14:18
Он же Запутинец.🤣🤣🤣
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
Тruth Seеker
14:18
Ну вот, и у меня не было мысли "что все нации произошли от русских"
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
Иван Горыныч
14:18
За полтора года, 85% территории Украины контролирует власть, что вам суки опять не так?
Захарова: принятие решений властями Армении не учитывает общественное мнение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем