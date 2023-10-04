Маркетмейкер Jump Trading потерял $206 млн в результате краха биткоин-биржи FTX

Маркетмейкерская компания Jump Trading понесла серьезные убытки в размере $206 млн из-за краха биткоин-биржи FTX, по данным The Block, ссылающегося на книгу "Going Infinite" Майкла Льюиса.

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Этот ущерб оказался одним из самых значительных среди компаний, не входивших в обанкротившийся холдинг.

Почти половина из $8,7 млрд активов, принадлежащих владельцам более 10 млн аккаунтов на FTX, была сконцентрирована в 50 крупнейших счетах. Однако реальные имена половины этого списка оставались скрытыми, отметил Льюис.

Из этой суммы подразделение Jump Trading, известное как Tai Mo Shan Limited, потеряло более $75 млн. Убытки аффилированной с маркетмейкером Virtu Financial Singapore компании превысили $10 млн.

Источником данных Льюис указал внутренние документы, найденные бывшей главной операционной директоркой FTX Констанс Ван.

Значительная часть анонимных аккаунтов на бирже имели связь с ее сотрудниками. Констанс Ван потеряла около $25 млн и сумела сохранить всего $80 000 на банковском счету.

В роли куратора команды по продажам Ван было известно об опасениях высокочастотных трейдеров относительно предоставления FTX несправедливых преимуществ Alameda Research. Несмотря на то, что это оказалось недостоверным, биржа предоставила аффилированной фирме депозиты трейдеров бесплатно, утверждает Льюис.

Также в книге подчеркивается, что Ван получила информацию о расходах FTX на спонсорство. Среди выдающихся цифр - пятилетний контракт с Главной лигой бейсбола на $162,5 млн и семилетний договор с разработчиком видеоигр Riot Games на $105 млн, что, по словам Ван, было связано с предпочтениями CEO биржи Сэма Бэнкмана-Фрида к League of Legends.

Кроме того, были заключены рекламные соглашения с музыкальным фестивалем в долине Коачелла ($25 млн), звездой НБА Стефеном Карри ($31,5 млн), командой Mercedes в «Формуле-1» ($79 млн) и Кевином О’Лири из Shark Tank ($15,7 млн).

Ван заметила: "Я пыталась разобраться в этом. Но я полагала, что они использовали прибыль Alameda, или инвестиции Сэма принесли им огромные дивиденды".

Ее привлек и другой документ - приблизительный баланс Alameda, который резко отличался от предыдущих версий. Она подчеркнула, что, по ее мнению, эту информацию не следует раскрывать внешним сторонам, если они не хотят потерять свою репутацию.

В спешно подготовленном документе, предшествовавшем краху, были указаны активы из частных инвестиций Бэнкмана-Фрида на сумму более $4,7 млрд, а раздел обязательств показал депозиты клиентов свыше $10 млрд, которые по сути должны были храниться на FTX, но в итоге оказались в частном трейдинговом фонде основателя биржи.

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В книге Майкла Льюиса "Going Infinite" также рассказывается о подробностях личных отношений между Сэмом Бэнкманом-Фридом и CEO Alameda Кэролайн Эллисон.