Продажа российского бизнеса криптобиржи Binance привела к тому, что ее клиенты переходят на другие площадки

Согласно последним анализам, продажа российского подразделения криптобиржи Binance существенно повлияла на её клиентскую базу. Резкое снижение активности операций p2p на 10-30 процентов отмечено в разрезе данных за последние месяцы. В начале текущего года на платформе регистрировалось до 7,7 тыс. объявлений о рублевых p2p-операциях в день. Однако к сентябрю этот показатель сократился до 3,4 тыс.

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Этот тренд свидетельствует о массовом переходе пользователей на альтернативные площадки. Основным направлением выбора стала платформа ByBit, которая активно рекламировала свои услуги в последнее время. У других популярных бирж также заметен рост числа объявлений о торговле криптовалютой.

Биржа Huobi, например, зафиксировала рост с 3,9 тыс. объявлений в первой половине года до 4,5 тыс. в начале октября. Что касается Bybit, здесь количество объявлений выросло с 1,8 тыс. до более чем 2,7 тыс. в том же периоде.

Представители платформы CommEX прогнозируют приток около миллиона клиентов. Переход с Binance будет происходить поэтапно, а пользователи уже могут войти на CommEX, используя данные аккаунта Binance.

Через неделю им будет предложено передать полные данные KYC. Передача активов будет осуществляться по желанию пользователей, предлагая три варианта:

Продолжить использовать Binance, ожидая дальнейших обновлений. Зарегистрировать аккаунт на CommEX, используя данные Binance. Зарегистрировать новый аккаунт на CommEX и перевести активы с Binance по собственному усмотрению.

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Становится ясной причина ухода Binance из России: компания подвергалась серьезному давлению американских регуляторов. Постепенное введение ограничений для российских пользователей началось с запрета держать на кошельках активы свыше $10 тыс. в 2022 году, а затем распространилось на покупку иностранной валюты на p2p-площадке. В текущем году биржа ограничила россиянам возможность покупки и продажи криптовалюты за любую валюту, кроме рубля. Сейчас Binance завершила свою деятельность в России, и новая платформа, являющаяся её преемником, заявляет о полной независимости от предшественника.