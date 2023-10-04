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CriptoB
Британия запустит песочницу для криптобумаг в I квартале 2024 года
Королевская казна представит набор правил для работы с токенизированными ценными бумагами

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В первом квартале 2024 года Великобритания вводит в эксплуатацию свою вторую криптопесочницу, предлагая комплекс правил для оперирования токенизированными ценными бумагами. Этот важный шаг в развитии рынка децентрализованных финансов сосредотачивается на токенизации ценных бумаг.

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Эта важная новость звучала 3 октября на саммите CCData, посвященному цифровым активам. Сведения предоставила Хелен Бойд, руководитель отдела рынков капитала при Управлении финансового поведения (FCA), которое подчиняется Казначейству Великобритании.

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Согласно словам Бойд, Королевская казна намерена запустить "Digital Securities Sandbox" - песочницу для цифровых ценных бумаг - к концу первого квартала 2024 года. Это предоставит компаниям дополнительные возможности для работы с инновационными финансовыми инструментами. Кроме того, Бойд поделилась перспективой превращения FCA в основного регулятора крипторынка Великобритании, отметив, что Управление ожидает соответствующего решения от Казначейства.

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