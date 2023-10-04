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CriptoB
Тунисская компания Dar Blockchain объявляет о партнерстве с HashGraph Association
Dar Blockchain, тунисская компания Web3, вступила в партнерство с Hashgraph Association, некоммерческой организацией, занимающейся содействием широкому распространению сети Hedera среди молодежи

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Компания Dar Blockchain, зародившаяся в тунисских просторах в 2018 году, является воплощением центра Web 3.0, посвятившего себя разработке децентрализованных решений и инициатив в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

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Недавно Dar Blockchain объявила о стратегическом партнерстве с ассоциацией Hashgraph, которая занимается содействием распространению сети Hedera среди молодежи. Соучредители Dar Blockchain, Мохамед Мниф и Джаафар Саид, подчеркнули, что они планируют создать прочную основу для полноценной реализации распределенной технологии (DLT) путем проведения обучающих мероприятий и создания отделений в местных университетах для объединения студентов из разных социальных слоев.

Hashgraph в своем пресс-релизе подтвердила, что партнерство направлено на поддержку проектов, стимулирование роста и оказание значительного влияния на технологический ландшафт в регионе MENA.

С началом октября 2023 года Hashgraph и Dar Blockchain планируют провести четыре хакатона, что станет частью более обширной стратегии, включающей мероприятия по созданию сообщества и поиска поставщиков для предстоящей инкубационной программы, ориентированной на Северную Африку.

Эта инкубационная программа будет поддерживать и развивать перспективные проекты, зародившиеся в результате этих хакатонов. Кроме того, партнерство предложит индивидуальные тренинги, способствующие росту сообществ и предприятий, а также демонстрирующие неограниченные возможности Web3.

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В контексте растущего интереса к криптовалютам в регионе MENA, президент Ассоциации Hashgraph, Камаль Юсефи, выразил уверенность в том, что совместные усилия с Dar Blockchain ускорят внедрение распределенных технологий в этом регионе.

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