Члены независимой международной группы журналистов VSquare опубликовали результаты исследования, посвящённого использованию криптовалют преступниками

Эксперты независимой международной группы журналистов VSquare представили данные исследования, посвященного незаконному использованию криптовалют преступными группировками.

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Изучив информацию о 1644 эстонских криптокомпаниях, они обнаружили, что десятки из них вовлечены в отмывание денег, мошенничество, а также оказывают поддержку в уклонении от экономических санкций и финансировании нелегальных и военизированных организаций.

Согласно данным корреспондентов, эти компании сумели легализовать незаконно полученные доходы и извлечь из доверчивых инвесторов активы на общую сумму более € 1 млрд.

Преступники предпочитают Эстонию из-за:

Гибкого законодательства в сфере цифровых активов. Недостаточной компетентности официальных лиц, игнорирующих подозрительные предприятия. Возможности называть свою организацию "лицензированным провайдером услуг в Евросоюзе".

Для обеспечения анонимности аферисты часто регистрировали бизнесы на вымышленных лицах. Один из таких вымышленных директоров оказался Сергей Безродный, житель Тарту, сантехник по образованию, который не имел представления о цифровых активах и не интересовался, откуда его компании получают миллионы евро.

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После ужесточения контроля над криптоиндустрией со стороны эстонских властей в прошлом году, мошенники перебросили свой бизнес в Литву, где в настоящее время зарегистрировано более 800 криптокомпаний.