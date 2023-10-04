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Эксперты независимой международной группы журналистов VSquare представили данные исследования, посвященного незаконному использованию криптовалют преступными группировками.
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Изучив информацию о 1644 эстонских криптокомпаниях, они обнаружили, что десятки из них вовлечены в отмывание денег, мошенничество, а также оказывают поддержку в уклонении от экономических санкций и финансировании нелегальных и военизированных организаций.
Согласно данным корреспондентов, эти компании сумели легализовать незаконно полученные доходы и извлечь из доверчивых инвесторов активы на общую сумму более € 1 млрд.
Преступники предпочитают Эстонию из-за:
- Гибкого законодательства в сфере цифровых активов.
- Недостаточной компетентности официальных лиц, игнорирующих подозрительные предприятия.
- Возможности называть свою организацию "лицензированным провайдером услуг в Евросоюзе".
Для обеспечения анонимности аферисты часто регистрировали бизнесы на вымышленных лицах. Один из таких вымышленных директоров оказался Сергей Безродный, житель Тарту, сантехник по образованию, который не имел представления о цифровых активах и не интересовался, откуда его компании получают миллионы евро.
После ужесточения контроля над криптоиндустрией со стороны эстонских властей в прошлом году, мошенники перебросили свой бизнес в Литву, где в настоящее время зарегистрировано более 800 криптокомпаний.