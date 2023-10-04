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CriptoB
Uniswap вскоре может быть развернут на виртуальной машине Filecoin (FVM)
Uniswap, крупнейшая децентрализованная биржа (DEX) в мире, вскоре может быть развернута на виртуальной машине Filecoin (FVM)

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Крупнейшая децентрализованная биржа в мире, Uniswap, готовится к значимому развитию. После успешного голосования в Michigan Blockchain, она может быть развернута на виртуальной машине Filecoin (FVM).

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Более 15,39 миллионов токенов UNI, что составляет внушающие 99,99%, высказались в поддержку этого стратегического развертывания. Однако инициаторы ожидают еще 40 миллионов голосов для окончательного решения. Голосование завершится 6 октября.

Michigan Blockchain подчеркивает важность интеграции Uniswap в FVM, обосновывая это ключевой ролью Filecoin в хранилищах блокчейнов. Filecoin стал надежным поставщиком хранилищ, что делает этот шаг логичным в развитии децентрализованной экономики данных.

Filecoin успешно внедрила виртуальную машину несколько месяцев назад, предоставив разработчикам в DeFi и игровой индустрии новые возможности с использованием смарт-контрактов.

Данные от DeFi Llama говорят о более чем 14 миллионах UNI в экосистеме FVM. Общая заблокированная стоимость (TVL) превысила 84,6 миллиона долларов, утверждая позицию этой сети как 30-й по величине в мире.

Экосистема Filecoin активно развивается с участием крупных игроков, включая платформы ликвидных ставок GLIF, STFIL, протокол SFT и MineFi. В случае успешного развертывания Uniswap, он может стать флагманом в этой экосистеме.

Filecoin также представила новые возможности для дальнейшего развития, включая веб-службы Filecoin (FWS), представляющие собой децентрализованную альтернативу гигантам Amazon AWS и Microsoft Azure.

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Uniswap, изначально запущенный на Ethereum, продолжает успешную интеграцию в различные блокчейны, включая Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, BNB, Avalanche и Celo.

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