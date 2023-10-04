Разработчик игровой франшизы Grand Theft Auto (GTA) — Take-Two Interactive Software — запустил Web3-игру Sugartown в августе этого года

В августе текущего года Take-Two Interactive Software, известный своей культовой франшизой Grand Theft Auto (GTA), вступил в мир Web3 с запуском увлекательной игры Sugartown. За всего лишь три недели объем торгов игровыми токенами превысил порог в $5 миллионов.

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Используя дочернюю компанию Zynga, Take-Two представил свой первый блокчейн-проект, основанный на Ethereum. Согласно данным OpenSea, с момента запуска объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) в Sugartown превысил $5 миллионов.

Для входа в игру требуется специальный токен Oras, который также служит игрокам для накопления энергии. По информации OpenSea, за три недели объем торгов этими токенами достиг более 3 000 ETH (что эквивалентно $5 миллионам). На текущий момент, минимальная цена Oras составляет $430.

В прошлом году Take-Two приобрела Zynga, создателя популярной игры FarmVille. В августе этого года представители компании анонсировали запуск Sugartown, называя его первым шагом на рынке Web3.

Изначально разработчики планировали выпустить 10 000 токенов Oras. Однако, согласно данным OpenSea за прошлый месяц, было размещено всего 6 000 NFT.

В настоящее время рынок NFT-игр испытывает спад. К концу сентября недельный объем составил всего $48,7 миллионов. Для сравнения, в конце августа этот показатель достигал $73,2 миллиона, а в период пиковой популярности приближался к $1,8 миллиардам.

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В первом квартале 2023 года игры с элементами блокчейн-технологии привлекли $739 миллионов, что на 70% ниже показателей первого квартала 2022 года. Напомним, тогда блокчейн-игры смогли привлечь целых $2,5 миллиарда.