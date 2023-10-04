В сентябре количество активных адресов в сети Solana снизилось до самого низкого уровня с осени 2020 года

В сентябре текущего года отмечено сокращение активных адресов в сети Solana до самого низкого уровня с осени 2020 года. Аналитики компании Block Research обнаружили уменьшение количества кошельков, регулярно проводящих транзакции, начиная с ноября прошлого года.

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Тем не менее, в конце сентября наблюдался резкий подъем активности в сети Solana, и она выделилась как самый продуктивный альткоин. За неделю капитализация этого криптовалютного актива увеличилась на более чем 25%, достигнув отметки в $10 миллиардов. Таким образом, SOL обогнал Dogecoin (DOGE) и Cardano (ADA), заняв седьмую позицию в рейтинге криптовалют.

3 октября альткоин достиг своего пика в $24,25. Глава исследовательского подразделения CoinShares, Джеймс Баттерфилл, подчеркнул, что инвестиционные фонды, сосредотачивающие внимание на Solana, привлекли к себе средства в течение 27 недель.

На прошлой неделе наблюдался небольшой влив институционального капитала в подобные инструменты, их объем составил чуть более $5 миллионов.

Согласно оценкам Баттерфилла, SOL в настоящее время лидирует среди самых популярных альткоинов. По данным сервиса DeFiLlama, стоимость цифровых активов, заблокированных в DeFi-протоколах на платформе Solana, составляет 338,28 миллионов долларов.

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Наиболее крупными проектами на этой платформе являются Marinade Finance и Lido, которые накопили цифровые активы в размере $134,14 миллионов и $60,55 миллионов соответственно.