Индия планирует представить комплексную глобальную базу данных криптовалютных бирж, чтобы помочь правоохранительным органам бороться с преступлениями, связанными с криптовалютами

Индийские власти активно работают над созданием всесторонней глобальной базы данных криптовалютных бирж с целью оказать поддержку правоохранительным органам в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами. Этот амбициозный шаг отражает стремление Индии соответствовать высоким мировым стандартам регулирования криптовалютных активов и ожидается быть завершенным к концу текущего финансового года.

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Планируется, что эта глобальная база данных криптовалютных бирж сыграет важнейшую роль в предоставлении ключевой информации о криптовалютных активах. Это предоставит правоохранительным органам, включая Управление правоохранительных органов (ED), департамент подоходного налога и Центральное бюро расследований (CBI), неоценимую возможность более эффективно мониторить и контролировать их использование в преступной деятельности, такой как отмывание денег.

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Помимо этого, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно представила собственную систему отчетности о криптоактивах (CARF), фокусируясь на сборе налоговых данных о транзакциях с криптовалютами. В то же время, Министерство внутренних дел разрабатывает инструмент разведки и анализа криптовалют (CIAT) с целью мониторинга криптовалютных транзакций в секторе даркнета.