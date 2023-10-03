Представителям аналитической платформы Match System удалось найти человека, которые предположительно мог быть связан с операциями по отмыванию цифровых активов

Команда аналитической платформы Match System успешно выявила лицо, вероятно, причастное к операциям по отмыванию цифровых активов. Этот хакер сбывает похищенные токены с выгодой, нажитой на фоне недавних взломов.

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Специалист Match System сообщил, что ему удалось установить связь с этим человеком через платформу Telegram. Сам злоумышленник подтвердил, что он контролирует криптокошелек с суммой более $6 миллионов, полученных в результате атак на CoinEx и Stake. Продажа украденных активов осуществлялась через специального Telegram-бота с 3% скидкой от рыночной стоимости криптовалюты.

Держатель адреса сообщил специалисту Match System, что первая партия активов уже была реализована, и новые токены будут доступны к продаже через 3 недели. Интересно, что исследователям не удалось однозначно определить личность хакера, но они смогли сузить круг подозреваемых до европейского региона.

Также было замечено, что в ходе общения этот злоумышленник часто вел себя неадекватно, время от времени прерывая разговор по необоснованным причинам.

Ранее компания CertiK проследила путь украденных активов после атаки на Stake. Специалисты сообщили, что около $4,8 миллионов из $41 миллиона были успешно "отмыты" через многочисленные межсетевые свопы.

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В последующем представители ФБР подчеркнули, что в атаке на Stake могли быть замешаны хакеры из северокорейской группировки Lazarus. В свою очередь, эксперты по кибербезопасности из Slow Mist утверждают, что эта же группировка, вероятно, причастна к атаке на криптовалютную платформу CoinEx, в результате которой было похищено более $55 миллионов.