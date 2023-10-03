За последние полгода сумма налогов, уплаченных майнерами криптовалют в Киргизии, увеличилась более чем в 15 раз

За последние полгода в Киргизии наблюдается заметный рост суммы налогов, внесенных майнерами криптовалют. В феврале текущего года компании, занимающиеся добычей цифровых активов, уплатили в бюджет 738 100 сомов (834 053 рубля), тогда как в августе этот показатель вырос до 11,6 миллионов сомов (13,1 миллиона рублей).

реклама

Эти изменения связаны с законодательством, согласно которому майнеры криптовалют подлежат налогообложению в размере 15% от стоимости потребленной электроэнергии по повышенному тарифу, который составляет 5,04 сома за кВт/ч (5,69 рубля). В предыдущем году компании, занимающиеся добычей цифровых активов, внесли в государственную казну 11,9 миллионов сомов (13,4 миллиона рублей), а за первые восемь месяцев 2023 года – уже 55,8 миллионов сомов (63 миллиона рублей).

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно данным портала CoinGecko, в Киргизии себестоимость майнинга 1 биткоина для физических лиц составляет $ 2660. Этот показатель делает Киргизию одной из десяти наиболее привлекательных стран для домашнего майнинга BTC. Впереди всех по этому показателю остается Ливан, где за электроэнергию, необходимую для добычи 1 BTC, придется заплатить всего лишь $ 266.