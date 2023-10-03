Во время глобальных экономических преобразований Ethereum представляет собой не «предвестника подлинной революции», а просто «новое зрелище буржуазных потрясений», считает соучредитель проекта Solana Анатолий Яковенко

В период глобальных экономических трансформаций, Анатолий Яковенко, соучредитель проекта Solana, отмечает, что Ethereum скорее представляет собой "новый этап буржуазных потрясений", чем является "предвестником истинной революции". Эти слова он произнес в ответ на критику своей блокчейн-платформы. Один из пользователей сравнил Solana с демократической криптопартией, объединяющей бедных и богатых, но неспособных понять истинное происхождение ценности и методы ее создания.

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Яковенко считает, что современное проявление угнетения рабочих масс постоянно меняется вместе с тем, как "мелкая буржуазия погружается в цифровой карнавал".

Он подчеркивает, что в стремлении к созданию действительно анонимного цифрового пространства, где сети взаимодействий и транзакций свободно течут среди освобожденного от капиталистических посредников и государственного контроля пролетариата, расходы на создание государства должны быть минимальными.

Один из пользователей поинтересовался, использовал ли глава Solana чат-бот ChatGPT для написания данного текста.

Комментарии к посту Яковенко были преисполнены шуток о революции и марксизме. Особую активность проявили читатели из Китая.

Ранее глава Solana объявил о причинах ухода разработчиков из США, отметив, что это связано с местной регуляторной средой, и предложил законодателям более детально изучить индустрию для более эффективного регулирования.

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Напомним, что в июле Яковенко подтвердил возможность использования Ethereum в качестве решения второго уровня для Solana, предоставляя активам в потенциальной L2-сети "гарантии окончательности и возможность вернуться в протокол, даже при двойном расходовании средств".