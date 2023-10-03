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CriptoB
Английская Премьер-лига транслировала рекламу Ripple во время матча
Неожиданным шагом, призванным привлечь внимание, стало появление Ripple, американской компании, занимающейся трансграничными платежами, на рекламном щите футбольной арены Английской Премьер-лиги (EPL)

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Внезапный шаг компании Ripple привлек внимание криптоэнтузиастов и спортивного сообщества: логотип и название американской компании, специализирующейся на трансграничных платежах, появились на рекламном щите футбольной арены Английской Премьер-лиги (EPL). Этот ход интерпретируется как стратегический шаг в продвижении криптовалюты XRP на британском рынке.

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Компания Ripple ранее демонстрировала смелость в рекламных решениях. В июне текущего года, она разместила рекламный щит напротив штаб-квартиры Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в Вашингтоне, округе Колумбия, с акцентом на свою миссию формирования более устойчивого будущего для финансов.

Также, в октябре 2022 года, графические объявления с лозунгами "Криптовалюта означает бизнес", "Переведите свой бизнес на углеродно-нейтральный режим" и другими появились в различных частях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Размещение стратегической рекламы на футбольной арене EPL, в сочетании с предыдущими акциями компании, демонстрирует решимость Ripple расширить свое влияние и привлечь внимание к технологии блокчейн, на которой базируется их бизнес.

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Эти шаги продолжают привлекать внимание криптовалютного сообщества, внушая оптимизм относительно потенциала XRP и его воздействия на глобальную финансовую сферу.

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