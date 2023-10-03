По мнению представителя торговой площадки, в будущем участие розничных инвесторов может стать дополнительным стимулом развития рынка

В свете последних событий представитель торговой площадки подчеркнул, что участие розничных инвесторов может стать ключевым катализатором развития рынка. По данным "Ведомостей", Московская биржа активно исследует возможность выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на произведения искусства. Об этом было заявлено руководителем цифровых проектов и продуктов Мосбиржи Николаем Труничкиным в ходе дискуссии на ярмарке современного искусства Cosmoscow, стартовавшей 29 сентября в Москве.

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По словам Труничкина, такие шаги позволят внедрить ЦФА с гибридными правами на арт-объекты, включенные в баланс компании. Это станет важным этапом для учета арт-объектов в балансах участников. Кроме того, в планах - привлечение профессиональных инвесторов для участия в подобных сделках.

Труничкин отметил, что участие розничных инвесторов может привнести дополнительный импульс в развитие рынка, но подчеркнул, что перед предложением подобных инвестиций широкому кругу физических лиц, необходимо создать инфраструктуру для профессиональных игроков. Он отметил, что рынок ЦФА "находится на этапе формирования", но уже является инструментом, доступным для торговли в свободном обращении.

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В начале августа этого года, Банк России внес Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровыми финансовыми активами (ЦФА). После этого представители биржи объявили о возможности запуска пилотного проекта с краткосрочными ЦФА на денежные требования, а в перспективе планируют представить и другие сценарии и инструменты.