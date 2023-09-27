Скандальный инвестор Джордан Белфорт за последние годы существенно изменил свое отношение к флагманскому криптоактиву

Скандальный инвестор Джордан Белфорт в последние годы заметно изменил свой взгляд на флагманский криптоактив. Ранее он категорически отрицал его ценность, называя биткоин обычным обманом. Однако, как кажется, его взгляды пересмотрелись. В ходе беседы с главой Benzinga Джейсоном Разником, инвестор подчеркнул, что впечатлили его долгосрочные перспективы и устойчивость цифровой монеты.

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Следует отметить, что Белфорт признал свои прежние ошибки, что свидетельствует о его готовности адаптироваться к новым перспективным технологиям. Интересно, что его первоначальное отношение к биткоину было обусловлено недостаточными знаниями в области блокчейна и криптовалют. Сам Белфорт признал, что он недостаточно глубоко изучал потенциал биткоина как средства для накопления и сохранения капитала.

В то время как рыночная обстановка в настоящее время не предвещает развития полноценного буллрана, суммарная капитализация криптовалютного сегмента за последние сутки сократилась более чем на 1,3%, что составляет свыше $15 млрд. Сам биткоин торгуется на уровне $26 275, потеряв около 2% своей стоимости за последнюю неделю.

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Отметим также, что большинство цифровых монет начали терять в стоимости сразу после завершения саммита Федеральной резервной системы. Интересный момент в том, что сам регулятор в сентябре воздержался от повышения ставки рефинансирования. Тем не менее, глава Федеральной системы Джером Пауэлл указал, что в случае необходимости в будущих месяцах ведомство может предпринять этот шаг. Вероятность удержания ключевой ставки рефинансирования на высоком уровне до конца следующего года остается также весьма высокой. Это свидетельствует о том, что потенциального смягчения монетарной политики в ближайшее время не предвидится.