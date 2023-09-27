Отраслевой аналитик Энтони Пауэра отметил, что майнинговые компании активно изучают разнообразные диверсификационные стратегии

Отраслевой аналитик Энтони Пауэр отметил, что майнинговые компании сейчас сосредотачиваются на анализе разнообразных стратегий диверсификации. Это происходит в свете предстоящего халвинга, который прогнозируется на апрель 2024 года и сопровождается автоматическим сокращением вознаграждения майнеров вдвое.

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Эти перемены вынуждают криптодобытчиков пересмотреть свои тактические подходы, чтобы преодолеть период турбулентности, присущий халвингу. Текущие статистические данные подтверждают, что хешрейт в биткоин-экосистеме достиг исторических максимумов. За прошедшую неделю сложность добычи флагманской криптовалюты выросла на 0,47%, а за последние три месяца — на внушительные 10,3%.

Параллельно с этим в ряде регионов наблюдается существенное повышение стоимости электроэнергии, что приводит к дополнительным расходам для майнеров и оказывает негативное воздействие на финансовую эффективность. Энтони Пауэр, ведущий аналитик в Compass Mining, считает, что все эти издержки заставили многие компании, занимающиеся криптодобычей, рассмотреть варианты диверсификации.

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Например, некоторые из них уже приступили к перепрофилированию майнинговых узлов в центры обработки данных. Этот стратегический ход обусловлен растущим спросом на вычислительные мощности графических процессоров, особенно в сфере искусственного интеллекта. Пауэр подчеркивает: "Если вы майнер биткоина, работающий в регионе с дорогой электроэнергией, вам сейчас необходимо искать альтернативные источники дохода, независимые от волатильности флагманской криптовалюты".