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Ведущая компания в сфере криптовенчур, Paradigm, представила новую инициативу - Политическую лабораторию Policy Lab. Это уникальное пространство, предназначенное для объединения ученых, регуляторных экспертов, юристов и технологов, разделяющих интересы в развитии криптовалютной индустрии.
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За последний год Paradigm проявила себя как ключевой участник в судебных баталиях и исследованиях, направленных на разработку регуляторных решений для криптовалютных компаний. Родриго Сейра и Брендан Мэлоун, руководители Policy Lab, подчеркнули важность этого шага.
Policy Lab будет способствовать продвижению передовых исследований и точек зрения в области криптографии и блокчейн. Во главе лаборатории стоят Примавера Де Филиппи из Центра Беркмана Кляйна Гарвардского университета и Агостино Каппони из Колумбийского университета.
Основное внимание будет уделено изучению "нормативной эквивалентности", что позволит сравнивать юридические и технологические системы и достигать одинаковых результатов через грамотное регулирование и технологические решения.
"Цель лаборатории - оказать влияние на политику в средне- и долгосрочной перспективе", - подчеркнул Родриго Сейра в интервью The Block. Он также выразил надежду, что Policy Lab предоставит базовый материал для разработки обоснованной политики регулирования в индустрии.
Помимо этого, в рамках новой лаборатории будет работать исследовательский центр, который займется выявлением и решением конкретных вопросов, влияющих на будущее развитие криптоэкосистемы.