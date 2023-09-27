Недавно обнаруженные документы показывают, что технологический гигант Microsoft планирует интегрировать криптовалютные кошельки в свою игровую консоль Xbox

Новые документы раскрывают планы Microsoft по интеграции криптовалютных кошельков в игровую консоль Xbox. Утечка внутренних материалов на игровом форуме ResetEra показывает, что криптокошелек войдет в дорожную карту Xbox к маю 2022 года. Детали данной интеграции пока не раскрыты.

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Фил Спенсер, глава Xbox, ответил на утечку судебным иском Федеральной торговой комиссии против Microsoft. Корпорация случайно включила просочившиеся документы в свои материалы в контексте сделки по приобретению Activision Blizzard за 69 миллионов долларов. Отчеты показывают важные контакты между руководителями Xbox и планы по созданию новых версий игровых устройств.

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Спенсер отметил, что планы компании могут быть подвергнуты изменениям. Впрочем, криптосообщество с интересом приняло утечку информации. Тайлер Уинклвосс, соучредитель Gemini, подчеркнул масштаб игровой индустрии. Важно отметить, что потенциальные влияния остаются предметом спекуляций, поскольку Microsoft официально не подтвердила интеграцию. Всё же, реакция криптосообщества свидетельствует о значимости влияния крупнейших технологических компаний на развивающиеся сферы рынка.