Аналитики криптовалютного издания CoinDesk обнародовали свод важных событий, которые произошли на рынке за последние дни

Аналитики CoinDesk, специализирующегося издания по криптовалютам, представили обзор ключевых событий, произошедших на рынке за последние несколько дней. Первым заметным шагом стала регистрация биржи Coinbase в Центральном банке Испании. Этот этап обязателен для всех компаний этой сферы, намеренных предоставлять свои услуги на территории страны. Несмотря на отсутствие четкого регулирования криптовалютных фирм в Испании, государство планирует внедрить систему лицензирования в соответствии с постановлением MiCA, которое вступит в силу в следующем году.

реклама

В то время как глава обанкротившейся биржи FTX, Сэм Бэнкман-Фрид, обратился в суд с запросом о временной освободительной мере до завершения разбирательства, генеральный директор JP Morgan, Джейми Даймон, подчеркнул, что мировая экономика не готова к возможному повышению ставки рефинансирования до 7% в США.

Начиная с марта прошлого года, ФРС увеличила ставку на рекордные 525 базисных пунктов, достигнув уровня 5,5% годовых. Это энергичное ужесточение денежно-кредитной политики в США сыграло важную роль в серии кризисов на рынке криптовалют в 2022 году.

Даймон подчеркнул, что Федеральная резервная система готова предпринимать радикальные меры для снижения инфляции до целевых 2%. Это требует продолжения ужестачивания денежно-кредитной политики, что, вероятно, повлечет негативные последствия для мировой экономики.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее команда Crypto.ru сообщила, что образовательная платформа Binance Academy все больше пользуется популярностью среди криптопользователей. Согласно представленным статистическим данным, с сентября 2022 года по август 2023 года охват целевой аудитории увеличился на 62%. Это свидетельствует о растущем интересе людей к получению знаний в сфере цифровых активов и блокчейн-технологий.