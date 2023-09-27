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CriptoB
В CoinDesk отметили ключевые события за последние дни
Аналитики криптовалютного издания CoinDesk обнародовали свод важных событий, которые произошли на рынке за последние дни

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Аналитики CoinDesk, специализирующегося издания по криптовалютам, представили обзор ключевых событий, произошедших на рынке за последние несколько дней. Первым заметным шагом стала регистрация биржи Coinbase в Центральном банке Испании. Этот этап обязателен для всех компаний этой сферы, намеренных предоставлять свои услуги на территории страны. Несмотря на отсутствие четкого регулирования криптовалютных фирм в Испании, государство планирует внедрить систему лицензирования в соответствии с постановлением MiCA, которое вступит в силу в следующем году.

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В то время как глава обанкротившейся биржи FTX, Сэм Бэнкман-Фрид, обратился в суд с запросом о временной освободительной мере до завершения разбирательства, генеральный директор JP Morgan, Джейми Даймон, подчеркнул, что мировая экономика не готова к возможному повышению ставки рефинансирования до 7% в США.

Начиная с марта прошлого года, ФРС увеличила ставку на рекордные 525 базисных пунктов, достигнув уровня 5,5% годовых. Это энергичное ужесточение денежно-кредитной политики в США сыграло важную роль в серии кризисов на рынке криптовалют в 2022 году.

Даймон подчеркнул, что Федеральная резервная система готова предпринимать радикальные меры для снижения инфляции до целевых 2%. Это требует продолжения ужестачивания денежно-кредитной политики, что, вероятно, повлечет негативные последствия для мировой экономики.

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Ранее команда Crypto.ru сообщила, что образовательная платформа Binance Academy все больше пользуется популярностью среди криптопользователей. Согласно представленным статистическим данным, с сентября 2022 года по август 2023 года охват целевой аудитории увеличился на 62%. Это свидетельствует о растущем интересе людей к получению знаний в сфере цифровых активов и блокчейн-технологий.

#news #newsweek
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