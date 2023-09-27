Одна из крупнейших финансовых корпораций мира, гонконгская HSBC объявила, что ее клиенты теперь могут оплачивать свои кредиты, используя пять видов цифровых активов

Важнейшая финансовая корпорация мира, гонконгская HSBC, сделала важное заявление: теперь её клиенты имеют возможность погашать кредиты, используя пять различных видов цифровых активов. Среди принимаемых к оплате криптовалют - Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Shiba Inu (SHIB) и Dogecoin (DOGE). При этом, операции по погашению ипотечных счетов будут осуществляться через платежную платформу FCF Pay.

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"Мы с удовольствием сообщаем, что теперь клиенты HSBC имеют право оплачивать свои ипотечные счета и кредиты с помощью криптовалюты через FCF Pay", - говорится в сообщении от HSBC.

Согласно данным платежной платформы FCF Pay, процесс погашения кредитов включает три этапа: выбор получателя, внесение платежной информации и отправка.

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Предварительно HSBC уже согласилась предоставить своим клиентам возможность торговать паями биржевых фондов, основанными на Bitcoin и Ethereum, на Гонконгской бирже.