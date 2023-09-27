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Важнейшая финансовая корпорация мира, гонконгская HSBC, сделала важное заявление: теперь её клиенты имеют возможность погашать кредиты, используя пять различных видов цифровых активов. Среди принимаемых к оплате криптовалют - Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Shiba Inu (SHIB) и Dogecoin (DOGE). При этом, операции по погашению ипотечных счетов будут осуществляться через платежную платформу FCF Pay.
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"Мы с удовольствием сообщаем, что теперь клиенты HSBC имеют право оплачивать свои ипотечные счета и кредиты с помощью криптовалюты через FCF Pay", - говорится в сообщении от HSBC.
Согласно данным платежной платформы FCF Pay, процесс погашения кредитов включает три этапа: выбор получателя, внесение платежной информации и отправка.
Предварительно HSBC уже согласилась предоставить своим клиентам возможность торговать паями биржевых фондов, основанными на Bitcoin и Ethereum, на Гонконгской бирже.