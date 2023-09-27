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Согласно официальному электронному уведомлению, банковский гигант Chase принимает решительные меры по ограничению криптовалютных транзакций для своих клиентов в Великобритании. С начала 16 октября 2023 года, компания запретит совершение платежей, связанных с цифровыми активами.
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В письме четко указывается: "В случае выявления попыток осуществить платеж, связанный с криптовалютой, он будет отклонен". Клиенты при этом имеют возможность использовать альтернативные финансовые учреждения или провайдеров для инвестирования в цифровые валюты.
Однако, эксперты предупреждают о возможных сложностях для британских граждан. Уже сейчас найти банк, поддерживающий криптовалюты, становится проблематично из-за давления местных регуляторов на компании в этой сфере.
Многие кредитные учреждения Великобритании уже имеют негативный опыт с блокировками и ограничениями доступа клиентов к криптовалютам. Управление финансового надзора (FCA) подтвердило свое участие в переговорах между банками и компаниями, предоставляющими услуги в сфере цифровых активов.
В предоставленном уведомлении представители Chase также уточнили, что запрет введен из-за растущей тенденции мошенничества с использованием криптовалют для кражи крупных сумм денег. Подобные меры предпринимают и другие крупные финансовые учреждения Великобритании.