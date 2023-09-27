Согласно электронному письму, отправленному клиентам, банковский гигант Chase вводит новые ограничения для собственных клиентов

Согласно официальному электронному уведомлению, банковский гигант Chase принимает решительные меры по ограничению криптовалютных транзакций для своих клиентов в Великобритании. С начала 16 октября 2023 года, компания запретит совершение платежей, связанных с цифровыми активами.

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В письме четко указывается: "В случае выявления попыток осуществить платеж, связанный с криптовалютой, он будет отклонен". Клиенты при этом имеют возможность использовать альтернативные финансовые учреждения или провайдеров для инвестирования в цифровые валюты.

Однако, эксперты предупреждают о возможных сложностях для британских граждан. Уже сейчас найти банк, поддерживающий криптовалюты, становится проблематично из-за давления местных регуляторов на компании в этой сфере.

Многие кредитные учреждения Великобритании уже имеют негативный опыт с блокировками и ограничениями доступа клиентов к криптовалютам. Управление финансового надзора (FCA) подтвердило свое участие в переговорах между банками и компаниями, предоставляющими услуги в сфере цифровых активов.

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В предоставленном уведомлении представители Chase также уточнили, что запрет введен из-за растущей тенденции мошенничества с использованием криптовалют для кражи крупных сумм денег. Подобные меры предпринимают и другие крупные финансовые учреждения Великобритании.