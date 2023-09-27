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CriptoB
Binance будет отслеживать украденные средства с Huobi HTX
Через несколько часов после того, как криптовалютная биржа HTX (переименованная из Huobi) сообщила о взломе, который привел к потере 8 миллионов долларов, генеральный директор Binance, Чанпэн «CZ» Чжао предложил помощь команде безопасности биржи в расследовании атаки

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Сегодня, криптовалютная биржа HTX, ранее известная как Huobi, объявила о значительном взломе, приведшем к утрате 8 миллионов долларов. Глава Binance, Чанпэн «CZ» Чжао, выразил готовность помочь команде HTX в расследовании инцидента.

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Важность быстрого реагирования в подобных случаях неоспорима. Хакеры часто применяют микшеры и другие методы для замедления отслеживания похищенных средств. Аналитическая платформа по блокчейну, Cyvers, зафиксировала инцидент 24 сентября, когда из горячего кошелька HTX было выведено 5000 эфиров.

HTX предлагает 5% компенсации в виде "белого бонуса" в попытке смягчить убытки. Это составит около 400 000 долларов, но хакеру предоставлено семь дней для выполнения условий.

Глава Binance, Чанпэн, также шутит о схожести нового названия HTX с биржей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Но ущербы и характер инцидентов на обеих платформах существенно различаются. HTX подверглась взлому, тогда как FTX имеет подозрения в мошенничестве.

Реагируя на твит основателя Tron, Джастина Сана, также советника HTX, Чанпэн поручил команде безопасности Binance помогать отслеживать украденные средства. Сан подтвердил, что HTX покроет убытки своих пользователей, добавив: "8 миллионов долларов - сравнительно маленькая сумма по сравнению с активами пользователей в 3 миллиарда долларов и доходами платформы HTX за две недели".

Дополнительные меры безопасности внедрены HTX для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Сан, хотя и отрицает владение крупной долей в HTX, обещает провести несколько трансляций на английском и китайском языках для обсуждения безопасности платформы.

За день до атаки на HTX, децентрализованная сеть Mixin Network потеряла почти 200 миллионов долларов из-за взлома, связанного с компрометацией базы данных стороннего поставщика облачных услуг.

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Анализ от Web3 SaaS 0xScope показал, что хакер имеет исторические связи с Mixin Network. В 2022 году адрес, связанный с хакером, получил 5 ETH от Mixin и позже был переведен на Binance. Планы по восстановлению утерянных активов пользователей будут объявлены после подтверждения и устранения уязвимостей.

#news #newsweek
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