Накопленный объем сделок в аналоге Web3-соцсети Friend.tech в сети Solana — Friendzy — спустя неделю после запуска достиг $920 000

После недели с момента запуска, аналог Web3-соцсети Friend.tech на сети Solana, известный как Friendzy, достиг впечатляющих $920,000 в объеме сделок, сообщает Decrypt.

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Этот форк не только повторил успех оригинала, но и превзошел его в L2-решении Base, собрав почти половину торгового оборота за сопоставимый период.

Friendzy, как и Friend.tech, предоставляет возможность токенизации аккаунтов в Twitter, открывая для пользователей шанс покупать и продавать эти активы, а также присоединяться к закрытым чатам.

С момента августовского запуска и периода "клинической смерти" Friend.Tech, проект снова переживает подъем. За сентябрь сумма заблокированных активов (TVL) в протоколе увеличилась в 7,6 раза — с $5,4 млн до внушительных $40,95 млн.

Представители Friendzy подчеркивают, что их проект выделяется дополнительными функциями и более гибкой ценовой политикой по сравнению с оригиналом.

Ранее ForkLog сообщал о значительном увеличении активности на Post.Tech, аналоге Web3-соцсети Friend.Tech в L2-сети Arbitrum.

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Интересно будет следить за дальнейшим развитием Friendzy в динамичном криптовалютном ландшафте.