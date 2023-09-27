Основатель биткоин-протокола Ordinals Кейси Родармор предложил запустить Runes — новый протокол взаимозаменяемых токенов в сети биткоина

Кейси Родармор, создатель биткоин-протокола Ordinals, выдвинул идею запуска нового протокола под названием Runes, предназначенного для взаимозаменяемых токенов в сети биткоина. В его понимании, этот протокол может представлять собой перспективную альтернативу экспериментальному стандарту BRC-20 для токенов.

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Быстрый успех стандарта BRC-20, введенного в марте 2023 года, поразил: его рыночная капитализация превысила $1 млрд всего за два месяца. Новаторские токены PEPE и ORDI, базирующиеся на биткоине, стали доминирующими в этом стандарте.

Тем не менее, Родармор заявил о проблеме, связанной с токенами BRC-20: они вызывают перегрузку сети из-за накопления неизрасходованных транзакций (UTXO).В своем блоге он привлек внимание к "нежелательным последствиям распределения UTXO" и предложил Runes в качестве потенциального решения.

Родармор отметил, что и другие протоколы взаимозаменяемых токенов, такие как Really Good for Bitcoin, Counterparty и Omni Layer, сталкиваются с собственными сложностями. Он утверждает, что поиск наилучшего решения в этой области значительно усилит ценность всей сети биткоина.

Ведущий The Ordinals Show, Тревор Оуэнс, объявил о награде в $100 000 для разработчиков, способных создать полноценное приложение, реализующее идеи Кейси Родармора на базе протокола Runes. Эта инициатива поддерживается Bitcoin Frontier Fund.

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В то время как объем торговли активами, созданными с использованием биткоин-протокола Ordinals, продолжает стремительно снижаться (с мая 2023 года падение превысило 97%), соучредитель Ethereum, Виталик Бутерин, высказал свое видение о роли Ordinals и его воздействии на сеть биткоина.