В суд Ярославской области направлено дело в отношении 42-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в мошенничестве на 5,2 млн рублей в криптовалютах

В Ярославской области начато уголовное преследование в отношении 42-летнего резидента Подмосковья. Мужчина подозревается в мошенничестве с использованием криптовалюты на сумму 5,2 миллиона рублей. Как сообщили в местном отделе МВД, обвиняемый с 2017 по 2022 годы оперировал на площадках бесплатных объявлений, приобретая аккаунты с высоким рейтингом. Затем он предположительно реализовывал видеокарты для майнинга через эти аккаунты, требуя предоплату в криптовалюте, но не поставляя оборудование.

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В 2020 году мошенник убедил жителя Иркутска в приобретении 140 графических процессоров за более чем 1,5 миллиона рублей. Аналогичная схема была применена в отношении граждан Воронежа и Омска, что привело к общему ущербу в размере 3,4 миллиона рублей. Кроме того, выявлено еще пять случаев мошенничества с участием жителей Ярославля, Воронежа и Казани.

Суммарный ущерб по восьми эпизодам преступлений составил 5,2 миллиона рублей.

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Подозреваемого задержали в Подмосковье, и его поместили под стражу в Ярославской области до начала судебного разбирательства. Ранее стало известно о краже оборудования стоимостью 22 миллиона рублей из майнинг-отеля в Челябинске.