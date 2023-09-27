24 сентября эксперт по криптовалютам Макс Кейзер, ярый биткоин-максималист, написал в Твиттере, что XRP централизован

24 сентября эксперт по криптовалютам Макс Кейзер, известный сторонник биткоина, поделился своим мнением о криптовалюте XRP в Twitter. Он отметил, что считает ее централизованной и привел в качестве аргумента скриншот патента США, выданного техническим директором Ripple, Дэвидом Шварцем, в июне 1991 года. Следует отметить, что Кейзер в настоящее время также является советником президента Сальвадора по вопросам биткоина.

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Упомянутый патент, под названием «Wave and Ripple Design Book», описывает компьютерную систему, объединяющую персональные компьютеры для совместного выполнения задач. Это может быть расценено как намек на технологию распределенного реестра, на которой базируются современные криптовалюты.

Технический директор Ripple, Дэвид Шварц, отреагировал на эти заявления следующим образом:

«XRP предоставляет возможность каждому желающему использовать реестр для отслеживания владения и обмена активами... Я не вижу реальной связи между моим патентом и архитектурой XRPL. Патент был направлен на использование неиспользуемой вычислительной мощности, которая в противном случае была бы потрачена впустую. Однако технология развивалась в другом направлении, чем ожидалось многими, и патент стал утратившим свою актуальность».

Шварц также подчеркнул, что его патент был подан задолго до появления биткоина. Тем не менее, он отметил, что сеть, стоящая за крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации, использовала принцип Proof of Work для решения проблемы двойных расходов, к чему не имеет отношения его изобретение.

Эти заявления вызвали интерес в сообществе XRP. Эдвард Фарина, деятель сообщества XRP, напомнил о другом патенте Шварца от 1988 года. Патент был подан от имени компании David Schwartz Enterprises, Inc. за два десятилетия до появления идеи биткоина от Сатоши Накамото.

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Таким образом, некоторые предполагают, что команда Ripple могла иметь отношение к ранним этапам развития биткоина. Важно отметить, что эти предположения не подтверждены и разработчики XRPL, включая Шварца, никогда не делали подобных заявлений.