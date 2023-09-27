Трейдер ДонАльт (DonAlt), верно определивший достижение дна биткоина (BTC) в прошлом году, считает, что Ethereum (ETH) может пережить глубокую девальвацию, прежде чем достигнет дна цикла

В предыдущем году трейдер ДонАльт (DonAlt) точно предсказал момент, когда биткоин (BTC) достиг нижней точки, и теперь он утверждает, что Ethereum (ETH) может пережить значительное снижение цен перед достижением своего минимума в текущем цикле.

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Согласно его анализу, ему предпочтительнее следить за парой ETH/BTC во время крупных распродаж, а не наблюдать за медленным снижением цен в течение нескольких месяцев.

"Я думаю, что чем быстрее произойдет это снижение, тем ближе мы будем к нижней точке... Большое испытание нас еще ждет. Для тех, кто владеет ETH, это, безусловно, не выгодно с точки зрения цены... Могу сказать, что мы можем ожидать приближения к дну не ранее чем через две недели," - отмечает ДонАльт.

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ДонАльт надеется приобрести Ethereum, как только держатели ETH откажутся по цене 0,047 BTC ($1232). В настоящее время пара ETH/BTC торгуется по цене 0,06022 BTC, что равно $1578.