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CriptoB
Кристин Лагард: «Для запуска цифрового евро потребуется как минимум два года»
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что для полноценного запуска цифрового евро может потребоваться по меньшей мере два года, так как нужно решить вопрос с конфиденциальностью

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Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, подчеркнула, что для успешного внедрения цифрового евро потребуется не менее двух лет, так как необходимо тщательно решить вопросы конфиденциальности. Она выразила эти мысли в ходе своего выступления перед экономическим комитетом Европарламента, подчеркнув сложности, связанные с запуском цифровой валюты центрального банка. Лагард отметила, что прежде чем цифровой евро станет реальностью, важно найти баланс между конфиденциальностью и прозрачностью.

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Президенту Лагарду задали вопрос о том, как ЕЦБ собирается обеспечить конфиденциальность пользователей в условиях введения ограничений на транзакции и хранение цифрового евро, что, вероятно, приведет к полному отслеживанию операций. Эти ограничения предлагаются с целью более эффективного противостояния отмыванию денег и предотвращения возможного дисбаланса в коммерческой банковской системе, вызванного крупными держателями цифрового евро.

Лагард заверила, что цифровой евро должен обеспечивать конфиденциальность пользователей, хотя полная анонимность не предусматривается. Государственный стейблкоин должен быть удобным, бесплатным и доступным для всех. Кристин Лагард также добавила, что в октябре Совет управляющих ЕЦБ примет решение о продвижении пилотного проекта по цифровому евро.

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Припомним, что в апреле прошлого года пранкеры провели вымышленное интервью с Кристин Лагард от имени президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы Лагард отметила, что цифровой евро поможет правительствам осуществлять контроль за платежами пользователей.

#news #newsweek
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