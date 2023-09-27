Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что для полноценного запуска цифрового евро может потребоваться по меньшей мере два года, так как нужно решить вопрос с конфиденциальностью

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, подчеркнула, что для успешного внедрения цифрового евро потребуется не менее двух лет, так как необходимо тщательно решить вопросы конфиденциальности. Она выразила эти мысли в ходе своего выступления перед экономическим комитетом Европарламента, подчеркнув сложности, связанные с запуском цифровой валюты центрального банка. Лагард отметила, что прежде чем цифровой евро станет реальностью, важно найти баланс между конфиденциальностью и прозрачностью.

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Президенту Лагарду задали вопрос о том, как ЕЦБ собирается обеспечить конфиденциальность пользователей в условиях введения ограничений на транзакции и хранение цифрового евро, что, вероятно, приведет к полному отслеживанию операций. Эти ограничения предлагаются с целью более эффективного противостояния отмыванию денег и предотвращения возможного дисбаланса в коммерческой банковской системе, вызванного крупными держателями цифрового евро.

Лагард заверила, что цифровой евро должен обеспечивать конфиденциальность пользователей, хотя полная анонимность не предусматривается. Государственный стейблкоин должен быть удобным, бесплатным и доступным для всех. Кристин Лагард также добавила, что в октябре Совет управляющих ЕЦБ примет решение о продвижении пилотного проекта по цифровому евро.

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Припомним, что в апреле прошлого года пранкеры провели вымышленное интервью с Кристин Лагард от имени президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы Лагард отметила, что цифровой евро поможет правительствам осуществлять контроль за платежами пользователей.