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CriptoB
Московская биржа провела тестовую сделку с участием оператора обмена ЦФА
Как сообщает бизнес-издание Коммерсант, Московская биржа провела первую тестовую сделку с участием оператора обмена цифровых финансовых активов (ЦФА)

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Как отмечает деловое издание "Коммерсант", Московская биржа успешно провела первую тестовую сделку с оператором обмена цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Эмитентом ЦФА выступил "ГПБ-факторинг", их выпуск оформлен в виде денежного требования на 100 миллионов рублей с сроком обращения один день и процентной ставкой 13% годовых. После этого цифровые активы успешно разместились на Московской бирже.

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В беседе с изданием "Ъ", исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний (АФК) Дмитрий Шевченко подчеркнул, что на данный момент факторинговые сделки с денежными требованиями представляют собой наиболее логичное применение ЦФА, что подтверждается практикой.

"Учитывая среднюю оборачиваемость факторингового портфеля на рынке в 60-70 дней, в данном контексте важнее не столько срок, сколько сам факт сделки", - подчеркнул Шевченко.

Уже в августе Московская биржа объявила о возможности запуска торгов краткосрочными цифровыми финансовыми активами. Ранее ее внесли в реестр операторов обмена ЦФА.

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В сентябре глава департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин отметил, что новые "цифровые" виды деятельности в совокупности принесли рынку 140 миллиардов рублей.

#news #newsweek
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