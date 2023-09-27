Бизнес по управлению криптофондами может оцениваться в $50 млрд с точки зрения доходности

В свежем отчете аналитической компании Bernstein заявлено, что сфера управления криптофондами оценивается в впечатляющие $50 млрд с учетом ожидаемой доходности. Важным фактором, способствующим этому росту, станет предстоящий запуск спотовых биткоин-биржевых фондов (ETF) в США.

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Согласно документу, эта сумма эквивалентна примерно 4% текущей капитализации рынка криптовалют, которая на момент публикации составляла $1,08 трлн. Прогнозируется, что к 2028 году криптоотрасль преобразится из "пионерской индустрии" с управляемыми активами в размере $50 млрд в "формальный, регулируемый финансовый сектор с управлением цифровыми активами на уровне от $500 млрд до $650 млрд". Эти выводы были сделаны под руководством Гаутама Чугани.

Анализ был проведен несколько месяцев назад, и следом за ним компании, включая гиганта BlackRock, подали заявки на запуск спотового ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако в начале сентября 2023 года регулятор принял решение отложить свое решение до октября.

Участники рынка с надеждой ожидают, что предстоящий запуск ETF на биткоин станет катализатором масштабного притока средств в криптовалютную индустрию. Исследователи подчеркивают, что спрос будет поддержан консультантами по инвестициям, проектами в области благосостояния и частным банковским обслуживанием, а также более простым доступом к ETF через счета прямых брокеров.

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Взгляд специалистов позволяет предположить, что это приведет к возникновению ETF, представляющих собой 10% от рыночной капитализации биткоина и эфира, а также 5-6% для криптовалютных хедж-фондов. Процесс принятия цифровых валют в финансовом мире будет сопровождаться циклами интереса, и по мнению экспертов, 2024 год обещает стать вехой в этом процессе.