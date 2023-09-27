Майнинговые компании изучают способы диверсификации источников дохода. К такому выводу пришел аналитик Compass Mining Энтони Пауэр, пишет The Block

Аналитик Compass Mining, Энтони Пауэр, сообщил о том, что компании, занимающиеся майнингом криптовалют, активно исследуют возможности разнообразия источников дохода. Главным фактором в принятии этого решения стал предстоящий халвинг, ожидаемый в апреле 2024 года.

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Эксперт указал на стремительно растущий интерес к перенаправлению части операций компаний в область управления центрами обработки данных, особенно с учетом растущего спроса на графические процессоры в приложениях искусственного интеллекта. Компании, специализирующиеся на добыче биткоина, такие как Hut8, Hive Digital и Iris Energy, уже приобретают видеокарты или переиспользуют существующие после перехода майнинга Ethereum на PoS.

Пауэр подчеркнул, что инфраструктура для такого перехода уже сформирована, включая системы охлаждения, меры безопасности и доступ к недорогой энергии. Однако, с ростом хешрейта и уровня сложности добычи, рентабельность майнинга снижается из-за увеличившихся энергозатрат.

Такие перемены не остались незамеченными на фондовом рынке, где ETF Valkyrie Bitcoin Miners с начала сентября снизился на 23%, предоставляя инвесторам доступ к индустрии майнинга. Компании все чаще прибегают к хеджированию хешрейта и расходов на энергию, выбирая фиксированные тарифы и разрабатывая стратегии для оптимальной добычи цифровых активов.

Некоторые североамериканские компании уже перебазировались в страны, где гидро- и геотермальная энергия более доступна, такие как Исландия и Швеция.

Напомним, что Tether вложила $420 млн в графические процессоры от Nvidia, что позволит иметь 20% долю в майнинговой компании Northern Data, предоставляя их в аренду стартапам в сфере искусственного интеллекта.

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Аналитики JPMorgan предварительно снизили оценку себестоимости добычи 1 BTC с $21 000 до $18 000, демонстрируя влияние изменений в индустрии майнинга на финансовые оценки.