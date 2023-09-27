Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) представит правила регулирования криптовалютной отрасли уже в ближайшие дни, поэтому 9 местных компаний решили создать криптовалютную ассоциацию

В преддверии ожидаемых нормативных изменений, Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) собирается представить новые правила для криптовалютной отрасли. В ответ на это девять местных компаний приняли решение создать криптовалютную ассоциацию.

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Ожидается, что регулятор установит строгие стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

Создание ассоциации предназначено для поддержки компаний в соблюдении требований FSC. Заявка на формирование рабочей группы уже подана. В нее войдут представители крупных местных криптовалютных бирж MaCoin, BitoGroup и ACE.

"Руководство от FSC способствует развитию новой отрасли, обеспечивая ей законность, контроль и надежные возможности для роста. Это также способствует укреплению доверия общества", - подчеркнул сооснователь и генеральный директор биржи XREX.

Криптовалютная ассоциация Тайваня будет охватывать деятельность не только бирж, но и внебиржевых торговых площадок, инвестиционных платформ, поставщиков кастодиальных услуг и фирм, занимающихся оборотом цифровых активов.

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Ранее было сообщено, что более 50 криптофирм собираются выйти на местный рынок после введения регулирования на Тайване.