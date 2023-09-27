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Шанхайский Народный суд промежуточной инстанции вынес решение о классификации биткоина как уникальной цифровой валюты, несмотря на действующий в Китае запрет на торговлю криптовалютами.
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Суд выделил биткоин особенным статусом среди прочих криптовалют по нескольким основаниям:
Во-первых, он обладает признаками денежных средств, поскольку его можно хранить, использовать в качестве средства платежа и измерения стоимости товаров и услуг.
Во-вторых, биткоин пользуется популярностью на мировом уровне, что подчеркивает его значимость в глобальной экономической системе.
В-третьих, его ценность обусловлена ограниченностью предложения монет, что делает его цифровым активом с ограниченной эмиссией.
Такое решение суда не воздействует на легализацию криптовалютной торговли в Китае. Тем не менее, оно придает биткоину легитимность и свидетельствует о том, что в рамках судебных разбирательств его, вероятно, будут рассматривать как форму виртуальной собственности.