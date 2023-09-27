Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует использовать блокчейн для доказательства высадки на Луну в ближайшие годы

В планах NASA - использование технологии блокчейн для гарантирования подлинности своих космических миссий. В феврале 2024 года запланирован выход беспилотного аппарата к Луне с "кубами данных" на борту. После возвращения на Землю, информацию можно будет проверить с помощью блокчейн-технологии.

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Эта инновация планируется применить к пилотируемой миссии Artemis 3, намеченной на 2025 год. Перед ней ожидается миссия Artemis 2, не включающая высадку на Луну. Вместе с партнерами - стартапом Lonestar и компанией Isle of Man - NASA создаст цифровые печати для подтверждения аутентичности данных.

Эксперты подчеркивают, что выбор блокчейна обусловлен его надежностью и невозможностью манипулирования информацией. Это позволяет исключить сомнения и "теории заговора" в отношении высадки астронавтов.

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В ранее объявленной аналогичной инициативе криптовалютной биржи BitMEX планируется отправить аппаратный кошелек с 1 BTC на Луну.