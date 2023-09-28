Мировая экономика, включая криптовалютную отрасль, может столкнуться с серьезными проблемами

По мнению генерального директора JPMorgan, Джейми Даймона, мировая экономика, включая криптовалютную индустрию, может столкнуться с серьезными трудностями. Специалист указывает, что финансовый сектор не готов к возможному резкому росту процентных ставок в США до 7% к 2024 году при фоне стагфляции. Это может сильно отразиться на индустрии цифровых активов, сделав ее одним из наиболее уязвимых сегментов.

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Эксперты предсказывают, что представители Федеральной Резервной Системы могут продолжить повышение ставок, дабы сдержать инфляцию. Однако, такой шаг может повлечь за собой серьезные негативные последствия для мировой экономики, а особенно для криптовалютного сектора.

Даймон высказал опасения относительно перехода от низких ставок к уровню в 7%. Он считает, что это может стать решающим моментом и даже привести к краху всей финансовой системы. Он также выразил сомнения в том, готов ли мир к такому скачку процентных ставок.

Эксперты подчеркивают, что ставка в 7% при стагфляции и высокой безработице значительно увеличит риск рецессии в американской экономике. Этот сценарий представляет нежелательные перспективы для рискованных активов, включая технологические акции и криптовалюты. Кроме того, дальнейшее ужесточение монетарной политики может поднять доходность американских государственных облигаций до многолетних максимумов.

Такие предсказания Даймона противоречат распространенной точке зрения о том, что цикл ужесточения политики ФРС достиг своего пика.

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С начала марта 2022 года Федеральная резервная система США подняла базовую процентную ставку на 525 базисных пунктов, приведя ее к диапазону 5,25% - 5,5%. Это решение было вызвано необходимостью сдержать растущий уровень инфляции в стране. Однако, этот цикл ограничений и ужесточения ликвидности стал одной из причин прошлогоднего краха рынка криптовалют, вместе с банкротством FTX и крахом проекта Terra (LUNA).