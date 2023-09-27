Криптовалюты пришли на выручку жителям Ливана, которые обнищали из-за гиперинфляции и ошибок правительства

Спасительным кругом для жителей Ливана, погрязших в бедности из-за гиперинфляции и экономических ошибок власти, стали криптовалюты.

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Экономический кризис, начавшийся в Ливане в 2019 году, привел к колоссальному обвалу местной валюты - ливанского фунта - на 95% относительно доллара США. К тому моменту, как мы дошли до марта 2023 года, уровень инфляции удвоился и продолжал колебаться в пределах от 252% до 269% к июлю. По оценкам ООН, около 78% населения Ливана оказались за чертой бедности.

Банковские учреждения перестали выдавать наличные, и в стране начала формироваться теневая криптовалютная экономика. Ливанцы занялись майнингом биткоинов, Litecoin (LTC) и Dogecoin (DOGE) в поисках средств к существованию. Вместо традиционной валюты они предпочитают использовать стейблкоины Tether (USDT) для проведения платежей и трудятся в качестве фрилансеров за вознаграждение в BTC.

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Добыча биткоинов не только приобрела в Ливане невероятную популярность, но и стала источником рекордных доходов. По данным портала CoinGecko, здесь самая низкая себестоимость майнинга 1 BTC составляет $266. В России из-за более высоких цен на электроэнергию расходы на добычу 1 биткоина составляют $14 900, а в США этот показатель достигает $46 280.