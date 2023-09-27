25 сентября известного по YouTube-каналу Bitboy Crypto инфлюенсера Бена Армстронга задержала полиция за попытку нападения на своего коллегу

25 сентября произошел инцидент с известным инфлюенсером Беном Армстронгом, чье имя знакомо многим благодаря популярному YouTube-каналу Bitboy Crypto. Полиция задержала его по обвинению в попытке нападения на своего коллегу.

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В тот же вечер, несмотря на сложившуюся ситуацию, Армстронг провел прямую трансляцию, где пытался разрешить вопрос с возвратом своего автомобиля Lamborghini. Ситуация драматично обострилась, когда стало известно, что у задержанного был при себе пистолет. В результате партнеру блогера пришлось вызвать полицию для урегулирования конфликта.

Несколько недель назад команда Bitboy Crypto приняла решение исключить Армстронга из проекта. Сообщается, что это была часть долгосрочных усилий по поддержке Бена в период его борьбы с зависимостью от психоактивных веществ.

Представители проекта отметили, что действия Армстронга причинили им "эмоциональный, физический и финансовый" ущерб. Бен Армстронг уже не первый раз попадает в центр скандалов. Ранее в этом году сообщалось о его преследовании адвоката, подавшего против него иск по поводу продвижения обанкротившейся FTX. Блогер не явился на судебное заседание, предпочтя отправиться в круиз.

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В мае звезду НБА, Шакила О’Нила, вызвали в суд по обвинению в рекламе FTX. Баскетболиста также обвинили по отдельному делу за рекламу NFT-коллекции Astrals. В документах утверждается, что невзаимозаменяемые токены являлись незарегистрированными ценными бумагами.