Одной из самых заметных криптовалют за последние 24 часа стала Cream Finance (CREAM)

В течение последних 24 часов Cream Finance (CREAM) привлекла внимание своим резким ростом, увеличившись более чем на 29%. Однако при этом её рыночная капитализация оставалась скромной, составив всего $38,76 млн. За $20,9 можно было приобрести виртуальный токен, а суточный объём сделок составил $19,93 млн.

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Интересно отметить, что этот показатель снизился почти на 50% по сравнению с данными предыдущего дня. За прошедшую неделю котировки данной цифровой валюты выросли уже на 96,3%. При этом она все еще торговалась на 94% ниже своего исторического ценового максимума.

Среди менее известных криптовалютных активов бурный рост курса продемонстрировала также Enzyme (MLN). За отчётный период её стоимость выросла на 23,15%, и цифровой токен можно было приобрести по $17,64, при общем предложении в $41,67 млн. Дневные объёмы сделок составили $18,49 млн.

Исследователи рынка также зафиксировали серьёзный рост цены StormX (STMX). Её торговая цена составляла $0,0073, что на 16,9% выше, чем 24 часа назад. Рыночная капитализация криптовалюты достигла $73,62 млн, а суточные объёмы сделок оказались на значении $57,57 млн.

Из более известных криптовалют выделяется Loom Network (LOOM) с впечатляющим ростом цены на 19,2% за отчётный временной отрезок. За $0,127 можно было приобрести цифровой токен. Общее предложение активов, циркулирующих на рынке, составило $155,11 млн. Трейдеры совершили сделки на $220,59 млн за прошедшие сутки. Следует отметить, что за неделю этот показатель увеличился до $2,15 млрд.

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Среди топ-100 криптовалют лучший рост котировок зафиксирован у Maker (MKR). Данная цифровая валюта подорожала на 4,52% за сутки. Её стоимость составила $1338,3. Капитализация достигла значения $1,3 млрд.