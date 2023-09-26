Фонд TON установил партнерские отношения с Chainbase и Tencent Cloud, чтобы упростить разработку блокчейна и Web3

Азиатско-Тихоокеанский регион, 26 сентября 2023 - Фонд TON объявил о заключении стратегических партнерств с ведущими компаниями в сфере блокчейн-технологий - Chainbase и Tencent Cloud. Совместные усилия партнеров направлены на совершенствование процессов разработки блокчейна и Web3, предлагая инновационные решения и ресурсы.

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Tencent Cloud, мировой лидер в предоставлении облачных услуг, предоставит вычислительные мощности и оптимизированное сетевое подключение через свою глобальную облачную инфраструктуру. Это позволит обеспечить высокую надежность и эффективность сети для проектов, использующих технологии TON.

Оказывая поддержку валидаторам TON, Tencent Cloud планирует расширить спектр услуг, чтобы удовлетворить высокие требования к вычислительным мощностям и пропускной способности сети, необходимые для успешного функционирования проектов на платформе TON.

Chainbase, в свою очередь, внесет значительный вклад в развитие инфраструктуры проекта. Путем разработки первого продукта индексации данных в TON, они обеспечат беспрепятственный доступ к данным и их анализ в соответствии с уникальными потребностями проектов.

Это стратегическое партнерство направлено на облегчение внедрения блокчейн-технологий в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна, где фонд TON имеет все предпосылки для стимулирования роста на развивающихся рынках.

Напомним, что Chainbase представляет собой универсальную инфраструктуру данных для Web3, позволяющую эффективно индексировать, преобразовывать и использовать данные в любом масштабе с использованием разнообразных инструментов.

Tencent Cloud, в свою очередь, нацелен на помощь разработчикам в ускорении внедрения децентрализованных технологий, используя свои связи с ключевыми участниками глобальной экосистемы Web3, а также предоставляя простые и надежные инструменты и облачную инфраструктуру.

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Напомним, что ранее TON Foundation и Telegram создали экосистему Ton Web3, а криптовалюта Toncoin входит в десятку ведущих криптовалют.