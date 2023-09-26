7 сентября криптовалютная биржа Binance вновь начала снимать комиссии за обработку сделок с биткоином в паре со стейблкоином TrueUSD (TUSD)

7 сентября крупнейшая криптовалютная биржа Binance вновь начала взимать комиссии за сделки с биткоином в паре с TrueUSD (TUSD), сообщает аналитическое агентство CCData. Это решение сразу же сказалось на активности трейдеров, приведя к падению объемов торгов на 26% в месячном выражении. После введения комиссий, сделки с ведущей криптовалютой упали на 89%.

реклама

Несмотря на лидирующие позиции Binance как на спотовом, так и на деривативных рынках, доля биржи на спотовом рынке упала с 56,9% до 33,9% в текущем году. Binance US, американское подразделение компании, также понесло значительные потери за последние несколько месяцев.

Аналитик CCData Джейкоб Джозеф подчеркивает, что помимо введения комиссий, на привлекательность биржи отразились репрессии со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В начале июня SEC начала судебный процесс против Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Дополнительно, согласно данным CCData, в августе инвесторы вывели с биржевых адресов Binance 12 230 биткоинов на сумму около $330 млн. Кроме того, они сняли с торговой площадки 198 200 эфира на $323 млн из-за опасений, что биржа может временно приостановить вывод средств в связи с преследованиями со стороны американских властей.