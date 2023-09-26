Аналитик Клэй из Claybro в видеоролике на YouTube рассказал, что количество транзакций с Shibarium существенно сократилось

В своем последнем видеоролике на YouTube аналитик из компании Claybro, Клэй, поделился важными новостями: количество транзакций с использованием Shibarium резко сократилось. Однако он пояснил, что это не оказывает негативного влияния на цену мем-монеты Shiba Inu (SHIB).

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Важно отметить, что для операций в сети второго уровня Shibarium не обязательно использовать SHIB. Вместо этого для транзакций используется токен Bone ShibaSwap (BONE).

Из этого следует, что прогресс в развитии Shibarium приносит пользу, прежде всего, BONE, так как именно этот токен может получить наибольшую выгоду от этого события.

Тем не менее, анализ данных CoinGecko показал, что прошлый месяц не был успешным ни для BONE, ни для SHIB. Например, к вечеру 25 сентября стоимость BONE составила около $0,7947, отметив незначительное снижение на 0,09%.

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В то же время цена SHIB уменьшилась на 0,89% за последние 24 часа, что привело к снижению стоимости токена до $0,000007303. Внутридневной объем альткойна также упал на 38,08%, составив $86,89 млн. За месяц цена SHIB снизилась более чем на 10%.