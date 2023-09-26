В конце августа доля убыточных эфириум-адресов превышала 44%, хотя еще в июле она составляла 27%

В конце августа текущего года доля адресов с убытками в сети эфириума значительно увеличилась, превысив 44%. Это резкое ухудшение в сравнении с июлем, когда эта цифра составляла всего 27%.

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Курс эфира также пошел на спад, достигнув $1590 ночью с 25 на 26 сентября. Это вызвало тревогу среди инвесторов, которые боятся дальнейшего падения.

Аналитики предпринимают осторожные шаги, предсказывая, что альткоин может упасть до отметки $1500 в ближайшее время. По данным Glassnode, количество адресов с балансом более 10 эфиров находится на трехмесячном минимуме – всего 347 825.

Мелкие инвесторы также проявляют активность, избавляясь от криптовалюты. Общее число кошельков, хранящих не менее 0,1 ETH, уменьшилось до пяти месячного минимума – 5 120 950.

Открытый интерес к бессрочным фьючерсам на эфириум сократился до месячного минимума - $445 789 354.

Трейдеры выражают скепсис относительно будущих перспектив альткоина и считают вероятным его дальнейшее падение. Если поддержка на уровне $1500 не сработает, то курс эфира может вернуться к $1450.

Наблюдатели из компании Saniment также замечают уменьшение интереса трейдеров к этому крупнейшему альткоину.

Из-за низкого спроса на транзакции, комиссии в сети оказались на минимуме с 26 декабря прошлого года - всего $1,15.

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Слабая активность пользователей свидетельствует о преобладании медвежьего настроения, что усиливает риски более существенной коррекции курса эфира.