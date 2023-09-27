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Согласно отчету CoinMarketCap, на момент 26 сентября текущего года цена Биткоина достигла 26 357 долларов США, но за неделю произошла потеря в 2%. Аналитики оценивают ситуацию как умеренную.
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Ethereum также заметило снижение на 0,69%, упав до $1580 за последние 24 часа, и на 3,27% за неделю. В то время как все остальные криптовалюты из топ-10 показали снижение, Tron вырос на 0,41%, достигнув 0,08434 доллара США за последние 24 часа, и добавил 0,53% за неделю.
Мировые криптовалютные рынки откликнулись на заседание Федеральной резервной системы США в сентябре. Ожидается повышение процентных ставок к концу года, что может оставить их выше, чем ожидалось.
Общая капитализация рынка криптовалют снизилась на 1,05%, достигнув 1,04 триллиона долларов США. Однако объем торгов вырос на 51,52%, достигнув 22,17 миллиарда долларов США.
Азиатские фондовые рынки показали спад, так же как и фьючерсы на акции США. Фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 оказались в минусе.
В то время как Amazon.com инвестирует около 4 миллиардов долларов США в разработку генеративного искусственного интеллекта.
Европейские фондовые биржи также показали ослабление. Индекс STOXX 600 и немецкий DAX 40 снизились. Аналитики продолжают анализировать действия центрального банка за прошедшую неделю.
Количество заявок на банкротство в США уже превысило показатели финансового кризиса 2008 года. Кроме того, наблюдается рост дефолтов по кредитным картам в США, что свидетельствует о финансовых трудностях у граждан. В такой обстановке не удивительно, что объемы торгов мелких инвесторов на криптовалютном рынке снижаются.
Медведи воспользовались снижением активности торгов и тревогой инвесторов после заседания ФРС, чтобы снизить цену ниже 26 500 долларов.
Что касается краткосрочного прогноза для Биткоина, вероятно, он будет оставаться в пределах от 25 900 до 26 500 долларов с небольшими колебаниями. Существует вероятность, что цена Биткоина может опуститься ниже отметки в 26 000 долларов. В общем, ожидается, что цена Биткоина будет колебаться в пределах 25 900 - 26 500 долларов в краткосрочной перспективе, и существенных изменений не предвидится.