По данным CoinMarketCap, цена Биткоина на 26 сентября составила 26 357 долларов

Согласно отчету CoinMarketCap, на момент 26 сентября текущего года цена Биткоина достигла 26 357 долларов США, но за неделю произошла потеря в 2%. Аналитики оценивают ситуацию как умеренную.

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Ethereum также заметило снижение на 0,69%, упав до $1580 за последние 24 часа, и на 3,27% за неделю. В то время как все остальные криптовалюты из топ-10 показали снижение, Tron вырос на 0,41%, достигнув 0,08434 доллара США за последние 24 часа, и добавил 0,53% за неделю.

Мировые криптовалютные рынки откликнулись на заседание Федеральной резервной системы США в сентябре. Ожидается повышение процентных ставок к концу года, что может оставить их выше, чем ожидалось.

Общая капитализация рынка криптовалют снизилась на 1,05%, достигнув 1,04 триллиона долларов США. Однако объем торгов вырос на 51,52%, достигнув 22,17 миллиарда долларов США.

Азиатские фондовые рынки показали спад, так же как и фьючерсы на акции США. Фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 оказались в минусе.

В то время как Amazon.com инвестирует около 4 миллиардов долларов США в разработку генеративного искусственного интеллекта.

Европейские фондовые биржи также показали ослабление. Индекс STOXX 600 и немецкий DAX 40 снизились. Аналитики продолжают анализировать действия центрального банка за прошедшую неделю.

Количество заявок на банкротство в США уже превысило показатели финансового кризиса 2008 года. Кроме того, наблюдается рост дефолтов по кредитным картам в США, что свидетельствует о финансовых трудностях у граждан. В такой обстановке не удивительно, что объемы торгов мелких инвесторов на криптовалютном рынке снижаются.

Медведи воспользовались снижением активности торгов и тревогой инвесторов после заседания ФРС, чтобы снизить цену ниже 26 500 долларов.

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Что касается краткосрочного прогноза для Биткоина, вероятно, он будет оставаться в пределах от 25 900 до 26 500 долларов с небольшими колебаниями. Существует вероятность, что цена Биткоина может опуститься ниже отметки в 26 000 долларов. В общем, ожидается, что цена Биткоина будет колебаться в пределах 25 900 - 26 500 долларов в краткосрочной перспективе, и существенных изменений не предвидится.