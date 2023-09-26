Команда аналитиков BitOK сообщила об обнаружении криптоадресов, связанных, по данным сервиса, с деятельностью известной под ником Bitmama обвиняемой в мошенничестве Валерии Федякиной, а также ее партнеров

Эксперты из команды BitOK представили отчет о выявлении криптовалютных адресов, связанных с известным под никнеймом Bitmama, обвиняемым в мошенничестве вместе с Валерией Федякиной и ее соучастниками. Было проведено ряд транзакций через два криптовалютных аккаунта, ассоциированных с Федякиной и ее предполагаемыми партнерами, что привлекло внимание аналитиков.

реклама

Изучив исходящие транзакции, эксперты выявили намерение отправителя не только скрыть начальный источник средств, но и усложнить процесс отслеживания через фрагментацию. Некоторая часть средств попала на депозитные адреса криптовалютных бирж, включая Binance, Bybit и HTX (ранее Huobi), в то время как остальные, после прохождения через криптовалютные миксеры, попали на адрес, принадлежащий временно неопределенному сервису.

Общая сумма активов, протекших через эти два адреса, составила около $139 миллионов. По данным аналитиков BitOK, примерно 20% этой суммы могли быть связаны с аккаунтами российской криптобиржи Garantex.

Рынок сообщает, что Bitmama обещала клиентам надежные процедуры обмена криптовалюты, а также предлагала выгодные курсы и высокий процент за размещение средств: "Обменяй 100 единиц, получи 100+1 в подарок".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По информации близких к правоохранительным органам источников, 15 сентября Валерия Федякина была арестована в Москве по подозрению в мошенничестве на сумму 6,7 миллиарда рублей.