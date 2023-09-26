Технический директор Tether Паоло Ардоино выступил с жесткой критикой статьи WSJ, в которой утверждается, что компания возобновила выдачу обеспеченных кредитов в стейблкоинах USDT вопреки обещанию сократить их до нуля в течение 2023 года

Внезапный поворот событий: технический директор компании Tether, Паоло Ардоино, резко высказался в адрес Wall Street Journal. В статье WSJ утверждается, что Tether вновь приступила к выдаче обеспеченных кредитов в стейблкоинах USDT, несмотря на обещание полностью отказаться от них к 2023 году. Ардоино отверг эти утверждения и подчеркнул, что источник данных журналистов не имеет отношения к компании.

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Подробности ситуации:

По данным WSJ, за третий квартал выданные займы в Tether увеличились с 5,3 до 5,5 миллиардов долларов. Представитель компании якобы подтвердил восстановление выдачи кредитов. Однако, журналисты отмечают, что Tether не раскрывает информацию о заемщиках и активах, выступающих в роли залога для выдачи USDT.

WSJ также высказывает опасения относительно данной инициативы Tether, полагая, что это создает риски для всего криптовалютного пространства. Основная часть активов компании — ликвидные и надежные ценные бумаги, которые легко конвертируются в доллары. Однако, когда речь идет о кредитах, у компании нет гарантий их возврата или того, что залог имеет достаточную ликвидность, соответствующую сумме утраченных средств. Кроме того, выдача кредитов в USDT предположительно противоречит политике компании, согласно которой стейблкоины выпускаются исключительно в обмен на доллары.

Представившаяся пресс-секретарем Tether Holdings, Алекс Уэлч, заявила журналистам, что "во втором квартале 2023 года компания получила несколько запросов на предоставление краткосрочных займов от клиентов, с которыми у нее давние отношения, и приняла решение их удовлетворить". Но согласно словам Ардоино, она представила себя ложно как пресс-секретарь и сотрудник Tether в переписке с изданием.

В дополнение, Ардоино выразил критику в адрес журналистов Bloomberg, которые полагаются исключительно на статью Wall Street Journal, не проведя независимую проверку фактов.

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Неотъемлемая часть заявления Ардоино — подчеркнуть, что компания не намерена отступать от своих планов полного отказа от обеспеченных кредитов в резервах.