Музыкант, известный также как коллекционер цифровых предметов искусства Cozomo de'Medici, пожаловался на отсутствие спроса на его токены

Известный артист и коллекционер NFT Cozomo de'Medici, более известный как рэпер Snoop Dogg, поднял волну обсуждений в мире криптовалют с последними заявлениями о низком спросе на свои цифровые токены.

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В конце 2021 года Snoop Dogg приобрел уникальную анимированную цифровую картину под названием "Right-click and Save As guy" за внушительные $7 млн, эквивалентно 1,6 тыс. ETH. Тем не менее, последние отчеты свидетельствуют о том, что артист сейчас получил предложение всего на $194 (0,12345 ETH) за этот NFT.

Оценка коллекции NFT Snoop Dogg на известных адресах сократилась до $2,47 млн, в сравнении с более чем $17 млн в ноябре 2021 года, согласно данным портала Dappradar. Его арсенал включает в себя редкие CryptoPunks, Meebits и произведения искусства Art Blocks.

Кроме того, Snoop Dogg активно вкладывается в развитие индустрии NFT. В июле текущего года он содействовал привлечению $20 млн в музыкальный NFT-стартап Sound, а также в марте 2023 года присоединился к основателям блокчейн-платформы Shiller, предоставляющей создателям контента возможность монетизации своих произведений без посредников.

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Ситуация вокруг Snoop Dogg и его NFT-коллекции продолжает привлекать внимание криптовалютного сообщества, ставя под сомнение текущие динамики в этой развивающейся индустрии.