По словам советника компании Джастина Сана, криптобиржа HTX (ранее Huobi) подверглась взлому, в результате которого было потеряно 5000 эфиров стоимостью $ 7,9 млн

Советник компании Джастина Сана объявил о хакерской атаке на криптобиржу HTX, ранее известную как Huobi. По его словам, злоумышленники похитили 5000 эфиров на сумму $7,9 млн. Однако клиентов уверяют, что компания полностью возместила потери и решает все связанные с инцидентом вопросы.

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Кроме того, Сан отметил, что похищенная сумма составляет всего лишь малую часть от общих активов пользователей платформы, оцененных в $3 млрд. Он также сравнил убыток с двухнедельным доходом HTX.

Команда HTX сообщила злоумышленнику через Etherscan, что они выявили его личность, требует возврата украденных средств и предлагает бонус в размере 5% от суммы. Это предложение действительно до 2 октября 2023 года.

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Инцидент произошел менее чем через две недели после переименования криптовалютной биржи Huobi в HTX. Оффшорная торговая платформа надеется, что ребрендинг поможет увеличить популярность среди пользователей и в ближайшие годы получит больше лицензий в различных юрисдикциях.